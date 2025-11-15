Godoy Cruz no pudo con Riestra y descendió a la B Nacional

Se agotaron las esperanzas y Godoy Cruz descendió. El Tomba no pudo ganarle de local al Deportivo Riestra e igualó 1 a 1 resultado que lo condenó a jugar la segunda división en el año 2026, luego de 17 temporadas ininterrumpidas en la máxima categoría del fútbol argentino.

Después de un año desastroso en el plano local, el Tomba llegó a la última fecha con la esperanza de forzar un desempate para quedarse en Primera División, pero siguiendo la tónica de lo mostrado en la temporada, no pudo quedarse con los tres puntos.

Godoy Cruz buscó el partido, intentó dominar a su rival que puso un equipo plagado de suplentes. Sin embargo, el nervosiosimo, la falta de ideas y la dependencia de Santino Andino, lo llevaron a ser impreciso en la definición.