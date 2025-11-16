Oasis regresó a Argentina y hubo un homenaje a Diego Maradona

Finalmente llegó el día. A las 20.30 se apagaron las luces del estadio y el público estalló al ver ingresar a los hermanos Liam y Noel Gallagher juntos al escenario. El milagro se cumplió. Las peleas quedaron atrás y Oasis arrancó a escribir un capítulo más en su historia con la Argentina. Una espera que fue larga, pero valió la pena.

A lo largo de dos horas, el grupo oriundo de Manchester entregó un listado contundente, con piezas fundamentales del britpop que sacudió al mundo a mediados de los ’90, destacando la importancia de su obra en el estudio, en especial de sus dos primeros discos: Definitely Maybe y (What´s The Story) Morning Glory?.

“Hello” fue la primera canción en sonar ante la locura de los presentes que pensaban que estaban en un sueño. Fue impresionante la cantidad de fans que fueron a verlos con remeras con el símbolo “oasis” y el sombrero piluso que inmortalizó la banda

“Acquiesce”, “Morning Glory” y “Some Might Say” fueron las siguientes perlas tan esperadas. “Bring It On Down”, “Cigarettes & Alcohol” y “Fade Away” emocionaron al Monumental, el mismo escenario que fue testigo de su anterior visita. Un escenario imponente, con pantallas gigantes, donde a lo largo de la noche se vieron fotos viejas, animaciones de colores, una suerte de psicodelia, y la aparición por momentos de imágenes de los fans.

“Cigarettes & Alcohol”, “Supersonic” o “Roll With It” no podían faltar en este regreso luego de 16 años de silencio. Promediando el recital aparecieron himnos como “Little by Little” o “Stand by Me”. “Son el mejor público del mundo” sostuvieron tanto Liam como Noel. A lo largo de la noche, Liam dialogó con el público haciendo señas, y no faltaron sus maracas y panderetas. También recorrió los costados del escenario para sentir de cerca a sus fans. Noel lo miró como hermano mayor y no faltó un choque de puños como aceptando la idea.

La noche tuvo lugar para “Live Forever” (Dedicada a Diego Armando Maradona, quien apareció con una imagen en la pantalla), y “Rock ‘n’ Roll Star”, tracks del primer paso discográfico de los hermanos Gallagher. El tramo final arrancó con “The Masterplan” y luego llegaría el momento fuerte con “Don’t Look Back in Anger” “¿Están preparados?”, anticipó el guitarrista y cantante. Lo fans la entonaron con fuerza y emoción. Un himno que toma otra dimensión cada vez que suena en este suelo.

“Wonderwall” y el cierre con la preciosa “Champagne Supernova” coronaron la primera de dos noches que quedarán documentadas en River. El público disfrutó hasta el último segundo de los fuegos artificiales mientras que Liam y Noel se abrazaron dejando atrás miles de desencuentros.

Desde la primera visita, con dos noches históricas en el Luna Park ante 7 mil personas por noche, Oasis construyó una relación estrecha con los fans locales. En varias entrevistas, tanto Liam como Noel, describieron que al público argentino como el mejor del mundo, el más pasional.

“Los fans argentinos me asustan, siempre que llego a un aeropuerto me están esperando y se quieren quedar con pedazos de mi cuerpo. Tengo que llevar gente de seguridad (risas). No me gusta pararme a sacarme fotos. No puedo entender la obsesión de la gente. Hay algunos que esperan todo un día tener una imagen. Cuando uno accede, la cámara no funciona y uno se queda parado, esperando. Me gusta firmar autógrafos”, describió Noel Gallagher a La Viola en 2012.

El guitarrista y cantante llegó a Buenos Aires el jueves y saludó a los fans que lo esperaban en el hotel. El viernes al mediodía salió a recorrer el barrio de La Recoleta y su pasión por el fútbol lo llevó a La Bombonera. Este domingo a la noche, Oasis volverá a pisar el Monumental para una noche que volverá a ser para el recuerdo.

Listado de temas:

Hello

Acquiesce

Morning Glory

Some Might Say

Bring It Down

Cigarettes & Alcohol

Fade Away

Supersonic

Roll With It

Talk Tonight

Half The World Away

Little By Little

D’You Know What I Mean

Stand By Me

Cast No Shadow

Slide Away

Whatever

Live Forever

Rock’n’Roll Star

The Masterplan

Don’t Look Back in Anger

Wonderwall

Champagne Supernova