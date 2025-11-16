River no pudo con Vélez y se aleja cada vez más de la Copa Libertadores 2026

River igualó este domingo sin goles ante Vélez en condición de visitante, en un partido correspondiente a la última fecha de la Zona B del Torneo Clausura, llevado a cabo en el estadio José Amalfitani.

Tras un primer tiempo con mejor rendimiento de los dirigidos por Marcelo Gallardo, el elenco de Liniers creció en el complemento, pero ninguno de los equipos logró romper el cero para quedarse con los tres puntos.