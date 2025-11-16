Coco Sily se casó con Chimi Meza tras 2 años de noviazgo: Las emotivas fotos de la boda

Después de casi dos años en pareja, Coco Sily finalmente se casó con Chimi Meza. Ambos dieron el sí, quiero este domingo.

Fue a mediados de septiembre cuando el humorista contó que le había propuesto matrimonio a su novia. En ese momento había anticipado que la celebración sería “a lo grande”.

La boda tuvo lugar este domingo 16 de noviembre en Berazategui a las 13. Después de celebrar su matrimonio, la pareja festejó en un salón acompañados por amigos y familiares.

El vínculo entre ellos había nacido mientras trabajaban juntos en la radio. El amor profundo que se tienen los llevó al altar. Finalmente, Coco de 61 años y Chimi de 46, concretaron su boda.

Este domingo, primero se realizó una ceremonia religiosa en la que intercambiaron las alianzas y se dedicaron profundas palabras de amor. “Vamos a hacer un casamiento casamiento, con salón, fiesta. Va a venir un sacerdote que queremos mucho, tanto Chimi como yo, para bendecir la boda”, había adelantado el conductor. /TN

MIRA LAS FOTOS:

Coco Sily en el altar mientras esperaba a su novia.

Camino al altar.

Chimi Meza y Coco Sily.

El auto en el que llegó Chimi Meza a la boda.



Coco Sily y Chimi Meza después de dar el "sí quiero".