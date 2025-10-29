¿Querés invertir con inteligencia y conocer más sobre Real Estate? Beltrán Briones llega a Salta de la mano de IES Desarrollos Inmobiliarios

IES Desarrollos Inmobiliarios realizará una charla gratuita sobre inversiones inmobiliarias con la participación especial de Beltrán Briones, referente nacional en Real Estate y comunicación digital. El encuentro se llevará a cabo el Jueves13 de noviembre a las 15 hs en el Hotel Alejandro I de Salta. Será una oportunidad única para empresarios, profesionales, inversores y estudiantes interesados en entender el mercado inmobiliario actual, descubrir oportunidades reales de inversión y potenciar su conocimiento financiero en un espacio abierto y participativo.

Con una mirada joven, práctica y muy cercana al público, Beltrán Briones se consolidó como una de las voces más influyentes del real estate argentino. A sus 25 años, dirige sus propios proyectos en Buenos Aires y se destaca por haber transformado la manera de comunicar el negocio inmobiliario a través de redes sociales. En plataformas como TikTok e Instagram, comparte de forma clara y educativa conceptos sobre inversión en pozo, fideicomisos, marketing y comercialización de propiedades.

Gabriel Luna, socio fundador de IES Desarrollos Inmobiliarios, explicó el motivo de esta convocatoria:

“Invitamos a Beltrán porque nos sentimos identificados con su mensaje y con la forma en que transmite el valor de invertir en pozo. IES nació hace más de 10 años con obras de ingeniería, y hoy nos enfocamos en desarrollos residenciales modernos, con amenities, diseño y financiación accesible. Queremos que esta charla sea un espacio de aprendizaje e intercambio para todos los que creemos en el ladrillo como refugio de valor”, destacó Luna.

Los interesados podrán participar de forma presencial o por streaming, inscribiéndose a través del Instagram oficial @ies.desarrollos.ok o por WhatsApp al 3875 299595.

Sobre IES Desarrollos Inmobiliarios



IES Desarrollos Inmobiliarios es una empresa salteña con más de una década de trayectoria, reconocida por su enfoque en proyectos residenciales pensados para la vida moderna. Sus edificios incorporan espacios comunes de calidad, Salón de Usos Multiples, coworking, piscina climatizada, gimnasio, áreas pet friendly, entre otros. Ante la falta de crédito hipotecario tradicional, ofrecen planes de financiación directa, con anticipos desde el 5% y hasta 50 cuotas, para acceder a unidades en pozo con entrega a 1, 2, 3 o 4 años, siguiendo el plan de IES de entregar al menos un edificio por año, tal como viene realizando.



Como valor diferencial, la empresa brinda servicios de administración de propiedades, gestión de renta, amueblamiento y administración de consorcios, garantizando una excelente postventa y acompañamiento integral al inversor.