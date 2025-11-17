Uso de IA en escritos: Alertan que citar fallos inventados puede derivar en sanciones éticas

Tras el reciente fallo del Juzgado de Garantías de Séptima Nominación, que declaró inadmisible un recurso de casación por haber sido elaborado con Inteligencia Artificial sin control profesional, Trinidad Arias Villegas, presidenta del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, indicó que la IA es muy útil como herramienta, pero también puede generar serios problemas si se usa sin control.

Arias Villegas en CNN Salta recordó que el Colegio cuenta con un manual de buenas prácticas para el uso de IA, y subrayó que el problema no es la tecnología, sino la irresponsabilidad en su aplicación. “La inteligencia artificial comete alucinaciones: crea leyes o jurisprudencia que no existe", dijo.

En ese sentido, subrayó que si un abogado "cita jurisprudencia local o de la Corte Suprema, el juez debe aplicarla. Y si ese caso no existe, merece no solo la sanción del juzgado, sino también la intervención del Tribunal de Ética", que es un organismo que funciona de manera independiente.

Por último, señaló que buena parte de los problemas proviene de un marco normativo desfasado: “Tenemos leyes obsoletas, como la 5412 del año 70. Lo que digo hoy ya es viejo mañana. Estamos trabajando en modificar la ley de práctica profesional y la de honorarios, para actualizarlas a esta era tecnológica.”