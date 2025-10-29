Herrera: "Hay que estimular la venta en comercios formalizados y locales"

En un contexto marcado por la alta informalidad laboral y los desafíos económicos que atraviesa la provincia y el país, el presidente de la Cámara de Comercio de Salta, Gustavo Herrera, en CNN Salta, remarcó la necesidad de fomentar la venta en los comercios formales.

Según indicó, el 68% de los trabajadores del sector opera de manera informal, lo que limita la recaudación de impuestos y la capacidad del comercio local de sostener empleo y servicios.

“Queremos que se estimule la venta en comercios formalizados y locales”

En la oportunidad, subrayó que la actividad formal es la que tributa y sostiene los servicios municipales y provinciales. “Pagamos los impuestos que recibe la municipalidad y la provincia. Es fundamental proteger este comercio que mantiene a la ciudad”, agregó.

"Tenemos que trabajar con la Provincia y la Municipalidad para que el comercio se haga en el comercio formal"

En este contexto, adelantó que el viernes se reunirá con autoridades provinciales para acordar medidas que incentiven la compra local y beneficien a los comercios formalizados.