Alfano se pusó un maxivestido a los 72 años y mostró de más

Graciela Alfano volvió a mostrar su osadía: grabó un video caminando por la calle y se llevó todas las miradas. En medio de la coreografía, un movimiento hizo que la falda se levantara más de lo previsto y dejó a la vista su ropa interior. Lejos de incomodarse, la actriz tomó el percance con total naturalidad y se rió de sí misma.

Junto al clip, escribió: “¡¡Oops!! ¿Se subió la falda? ¿Y qué? Cuando la opinión ajena es solo un ruido sin sentido, aparece el amor y la pasión por la vida. A celebrar y brillar. ¡¡El sol no pide permiso para brillar!! Los amo y bendigo”.

En el video luce un maxivestido animal print en tonos violetas y negro, con escote en V profundo y una falda amplia y volátil con un tajo destacado. Completó el look con un cinturón negro estilo faja y zapatos negros de taco altísimo.

El clip superó rápidamente las miles de reproducciones y los comentarios celebraron la energía positiva con la que afrontó el momento. Fiel a su estilo, Alfano volvió a transmitir libertad, autenticidad y alegría.

A sus 72 años, sigue generando impacto cada vez que aparece ante la cámara, ya sea con sus reflexiones, sus bailes o sus looks. Esta vez, nuevamente, no fue la excepción.