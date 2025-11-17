Una cadena de "milagros", salvaron la vida de un niño ahogado con carne en zona Norte

Momentos de desesperación se vivieron en la tarde del domingo en zona Norte de nuestra ciudad cuando un pequeño de tan solo 9 años sufrió la obstrucción de sus vías aéreas mientras comía carne.

Su madre, desesperada al no poder ayudarlo por sus propios medios, salió a la calle en busca de auxilio.

Según relató, su vecino Aldo fue el primero en asistirla y acompañarla sin dejarla sola en ningún momento. La situación, que describió como “eterna y de terror”, movilizó rápidamente a personal del Centro de Salud N°11, policías, vecinos y profesionales médicos.

El 911 envió al sargento ayudante Emilio Aparicio y a la oficial ayudante Guallpa Maida, quien finalmente logró desobstruir la garganta del niño.

Posteriormente, el menor fue trasladado al Hospital Materno Infantil, donde recibió atención especializada. La familia destacó la labor de todos los intervinientes y expresó un profundo agradecimiento por haber hecho posible que el niño se encuentre fuera de peligro.