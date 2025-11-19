Aumento en obras sociales: Cuánto vas a pagar en diciembre

Las empresas de medicina prepaga ya anticiparon los incrementos que se aplicarán a en los planes de diciembre. Estos aumentos rondan entre 2,1% y 2,5%, según confirmaron fuentes oficiales.

De acuerdo con la información que le brindaron las empresas al Gobierno, los incrementos previstos son los siguientes:

OSDE aplicará una suba del 2,1% en todo el país, aunque en la región Patagónica la actualización será del 2,5 por ciento.

Galeno: 2,3%

Swiss Medical: 2,3%

Prevención Salud: 2,3%

Avalian: 2,3%

Hospital Alemán: 2,3%

Sociedad Italiana: 2,3%

SANCOR también incrementará sus cuotas un 2,3%, con la salvedad de que lo hará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Los directivos del sector reconocen que las actualizaciones de precios de las prepagas siguen de cerca la publicación mensual del IPC que realiza el INDEC, proceso que se convirtió en una característica permanente de 2025.

Empresarios aseguran que la política de recomposición abre la puerta a una mayor previsibilidad para usuarios y financiadores, porque los aumentos se alinean rigurosamente con la inflación general de la economía.





