Calendario de GP de Las Vegas con Franco Colapinto: Días, horarios y cómo ver en vivo

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Las Vegas.

La carrera número 22 del calendario 2025 se llevará a cabo en Las Vegas Street Circuit, un trazado urbano de 6,116 kilómetros donde se correrá a 50 vueltas.

La largada será el domingo venidero a la 1 de la madrugada (hora de nuestro país).

Marca la recta final de la temporada, que tiene a Lando Norris (McLaren) como puntero, pero con Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) pisándole los talones.

Además, hay expectativas por la nueva presentación de Colapinto, luego de ser ratificado en la escudería francesa.

Luego de Las Vegas el campeonato continuará con las últimas dos pruebas, en Qatar (domingo 30 del corriente a las 13) y Abu Dabi (domingo 7 de diciembre, a las 10).

La agenda



Cronograma del Gran Premio de Las Vegas de la F1, que tendrá horarios nocturnos para nuestro país:

Hoy

Práctica Libre 1: 21.30

Mañana

Práctica Libre 2: 1.00

Práctica Libre 3: 21.30

Sábado

Clasificación: 1.00

Domingo

Carrera: 1.00

Dónde ver en vivo

El Gran Premio de Las Vegas se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+.

Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles. (NA).