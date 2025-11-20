¿Planeando una escapada? Mirá cómo viene el tiempo hasta el lunes en Salta

Si te estás preparando para una mini escapada de fin de semana, seguramente te preguntás cómo estará el tiempo. Hoy jueves arrancará con una jornada cálida, con una máxima de 31°C, hacia la tarde se espera un leve descenso de la temperatura y, ya por la noche, la probabilidad de precipitaciones subirá del 0% al 40%.

Para el viernes, el ambiente estará más fresco e inestable. La máxima será de 23°C y la mínima de 17°C, con alta probabilidad de lluvias y tormentas entre la mañana y la tarde (40% a 70%). Por la noche, seguirá nublado pero con chances bajas de nuevas precipitaciones. El viento podría registrar ráfagas de hasta 50 km/h.

El sábado mantendrá el panorama variable. La temperatura irá de 15°C a 24°C, con cielo mayormente nublado. Durante el día la probabilidad de lluvias será baja, aunque por la tarde y noche podría aumentar hasta 40%, con chaparrones aislados.

El domingo será el día más caluroso e inestable del fin de semana. La máxima trepará a 33°C, con ambiente húmedo y cielo parcialmente nublado. Hay chances de tormentas aisladas (10% a 40%) tanto por la mañana como por la tarde, especialmente en zonas del valle de Lerma.

Finalmente, el lunes llegará con una mejora marcada. El cielo se presentará mayormente despejado, sin probabilidades de lluvia y con una máxima de 34°C. Sin embargo, se espera que la mañana arranque fresca, con 18°C, antes del rápido ascenso térmico.