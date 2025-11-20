Brutal crueldad animal: Dos hombres apuñalaron y patearon a perros (imágenes sensibles)

El sospechoso de apuñalar al Shar pei permanece detenido en la Comisaría 2ª por sus antecedentes.

El sospechoso de apuñalar al Shar pei permanece detenido en la Comisaría 2ª por sus antecedentes.

En menos de diez días, dos episodios de maltrato animal ocurridos en la ciudad bonaerense de Junín encendieron la alarma entre los vecinos y derivaron en intervenciones policiales y judiciales. Ambos hechos tuvieron como víctimas a perros que fueron agredidos en plena vía pública, sin provocación previa.

El primer ataque ocurrió el 9 de noviembre, alrededor de las 14, en la esquina de Derqui y Gandini. Una mujer de 63 años denunció que su perro Yorkshire, de color gris, fue brutalmente pateado por un hombre que pasaba por la vereda. El incidente quedó registrado por cámaras de seguridad y muestra cómo el atacante, sin motivo aparente, arremete contra el pequeño animal.

Tras la patada, el perro comenzó a convulsionar y tuvo que ser trasladado de urgencia a una clínica veterinaria. La denuncia fue radicada ese mismo día en la Comisaría 1ª y quedó bajo la órbita de la UFI N°6, a cargo de la fiscal María Fernanda Sánchez, que caratuló la causa como “malos tratos y actos de crueldad hacia los animales” según la Ley 14.346.

El agresor, identificado como M.A.C., de 43 años, fue ubicado gracias a las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). La Policía lo detuvo y quedó imputado en la causa.

@gabylauti_2020 ARGENTINA empieza a despertar tmb en protección a sus anímales. ¡ GRACIAS MILEI 🇦🇷 VLLC 🇦🇷 ♬ sonido original - LAS FUERZAS DEL CIELO

El segundo episodio se registró este lunes, también cerca de las 14, en Falucho al 550, donde personal del SCP Junín detuvo a un joven de 26 años acusado de herir con un arma blanca a un perro de raza Shar pei. La dueña del animal, una mujer de 64 años, contó que el ataque ocurrió en la calle, cuando el hombre se aproximó al perro y lo agredió en la zona delantera derecha.

Las imágenes obtenidas en la zona muestran que el agresor se acercó de manera pasiva antes de ejecutar la puñalada. Tras su aprehensión, intervino la UFI N°8, dirigida por el fiscal Martín Laius, que avaló el procedimiento policial y ordenó las medidas de investigación correspondientes, incluido el relevamiento de cámaras.

El sospechoso, identificado como G.L.H., de 26 años, fue trasladado a la Comisaría 2ª, donde permanece detenido a la espera de su audiencia judicial. Su arresto se mantiene firme debido a sus antecedentes penales.

Ambos casos reavivaron el reclamo de organizaciones y vecinos por mayores controles y sanciones para prevenir situaciones de crueldad animal en la ciudad.