Apagan un incendio que consumió 200 hectáreas en cercanías al río Juramento

Un amplio operativo de lucha contra incendios se desplegó en las serranías cercanas al río Juramento, en la zona de Coronel Moldes, con equipos de la Brigada Forestal, Bomberos de la Policía, Voluntarios y Defensa Civil que trabajaron durante varias horas para contener un incendio de bosques nativos que se extendió por las laderas de los cerros.

Según infomraron desde el Gobierno de la Provincia, los trabajos, realizados sobre la Ruta Provincial 47 a la altura del paraje La Bodeguita, evitaron que las llamas alcanzaran las viviendas cercanas y lograron controlar el fuego tras consumir cerca de 200 hectáreas de vegetación.

La emergencia se originó y propagó rápidamente en las laderas de los cerros, afectando amplios sectores cercanos al río Juramento, tanto en un lateral de la ruta que conduce a distintos parajes como en zonas ribereñas. Afortunadamente, gracias a la celeridad del trabajo conjunto, las llamas no llegaron a comprometer ninguna de las viviendas cercanas.

Los trabajos de contención fueron coordinados por la Subsecretaría de Defensa Civil, dependiente de la Secretaría de Seguridad de la provincia. En el lugar se montó un gran operativo conjunto que incluyó a la Brigada Forestal, personal de Bomberos de la Policía proveniente de Campo Quijano y Salta Capital, y Bomberos Voluntarios de El Carril y de Guachipas. También participó personal del Departamento Lacustre y Fluvial Cabra Corral y la Comisaría 6 de Coronel Moldes.

Para sofocar las llamas, el personal en el terreno recurrió a métodos mixtos de ataque. Las tareas se prolongaron por varias horas, utilizando mochilas forestales y elementos de zapa (herramientas para cortar la vegetación y hacer cortafuegos). Este esfuerzo se vio complementado por el apoyo logístico de las unidades móviles de ataque rápido y las autobombas forestales que Defensa Civil trasladó al sitio.

Una vez controlado el fuego, se procedió a realizar intensos trabajos de enfriamiento en todos los sectores afectados. La estimación final indica que el incendio impactó aproximadamente 200 hectáreas de bosques nativos. Para garantizar que no se reaviven los focos ígneos, se mantuvo una guardia rotativa con personal policial y bomberos voluntarios en el paraje La Bodeguita.