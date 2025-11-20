Un senador se despidió con lágrimas en los ojos: “Los voy a llevar siempre en mi corazón”

Hoy fue la última sesión en el Senado Provincial con la composición actual, es que el lunes asumen los nuevos legisladores.

Uno de los que se despedía hoy es Walter Abán, el senador por el departamento Molinos, quien no formó parte de la lista de candidatos en estas elecciones provinciales y termina su mandato.

Al momento de tomar la palabra en el inicio de la sesión, aseguró que se sintió totalmente bien con sus compañeros y se va contento de haber pertenecido a ese grupo. Dicha esta palabra se emocionó y con voz entrecortada siguió enviando elogios no solo a sus compañeros de banca, sino también, a los empleados.

“Los voy a llevar siempre en mi corazón, cuando quieran visitar el pueblo los vamos a recibir” finalizó su discurso, emocionado con lágrimas en los ojos. Seguidamente, sus colegas se tomaron unos minutos para abrazarlo y contenerlo.

Ahora deberán visitarlo en Molinos.