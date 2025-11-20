Rosario Central campeón de la Liga Profesional 2025 ¿Cómo se dio?

El Comité Ejecutivo de AFA, aprobó este jueves un nuevo trofeo que distingue al equipo que más puntos sumó en la temporada, ese plante fue el de Rosario Central.

Esta decisión elimina la Supercopa Internacional y da lugar a un reconocimiento anual a la regularidad, se definió en una reunión extraordinaria en la sede, donde dirigentes, jugadores y cuerpo técnico auriazul recibieron la copa.

El plantel viajó especialmente a Buenos Aires para el acto y celebró lo que consideran un premio a la consistencia mostrada durante todo el año. El capitán Jorge “Fatura” Broun sostuvo que la consagración “hace justicia” con el recorrido del equipo: “Hicimos un año muy bueno, con un esfuerzo enorme desde el primero de enero. Sentíamos que nos faltaba algo; esta estrella es el reconocimiento a todo un año y al aguante de nuestra gente”. De inmediato, el plantel volvió al trabajo pensando en los duelos de eliminación directa que se vienen.