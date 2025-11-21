Red de trata y explotación sexual de alumnas: Avanza la investigación, qué se sabe hasta ahora

La causa por la presunta red de trata y explotación sexual de alumnas en Salta continúa avanzando en una etapa clave y extremadamente sensible. En diálogo con InformateSalta, la abogada querellante Sandra Domene aclaró cuál es el estado actual del expediente y pidió prudencia ante información errónea que circuló en redes y algunos medios.

“Están subiendo datos que yo nunca declaré, y eso puede afectar a la investigación”, advirtió al comienzo de la entrevista, marcando su preocupación por la distorsión de detalles delicados.

“Todavía no terminaron de declarar las víctimas”

Según explicó, el proceso judicial continúa en plena etapa investigativa: “Todavía no terminaron de declarar las víctimas”. Hasta el momento, la fiscalía contabiliza 26 adolescentes, un número que se encuentra por debajo de las versiones que mencionaban más de 30. En varios casos, las jóvenes no fueron incorporadas porque no quisieron declarar o sus familias no autorizaron su participación.

Domene confirmó que las víctimas están recibiendo acompañamiento: “Sí, por supuesto, tienen asistencia psicológica y legal tanto de Fiscalía como del Polo y de Asistencia a la Víctima”.

Respecto a versiones que surgieron sobre presuntos explotadores vinculados a la noche salteña, la abogada aclaró que esa información surgió de otras declaraciones, no de la víctima a la que ella representa. “Mi clienta no habló de esos nombres. Fueron dichos de otra adolescente y eso ya está en investigación”, remarcó.

“Lo que uno escucha en las declaraciones es muy fuerte, sobre todo por la edad de las víctimas”

Imputados

La causa tiene nueve imputados, distribuidos de la siguiente manera:

8 imputados como coautores de trata de personas con fines de captación, promoción, facilitación y explotación sexual.

como coautores de con fines de captación, promoción, facilitación y explotación sexual. 1 imputado menor de edad , acusado como partícipe secundario.

, acusado como partícipe secundario. 5 imputados, además, enfrentan cargos por asociación ilícita.

La querella amplió la acusación en dos casos, incorporando abuso sexual y grooming según el vínculo con la víctima representada.

Funcionamiento de la red

Sin revelar identidades ni detalles prohibidos por la investigación, la abogada describió el funcionamiento general según los testimonios incorporados:

Captación de adolescentes de distintos puntos de la ciudad: zona sur, centro y norte.

Contacto entre explotadores adultos que operaban de forma coordinada, aunque no necesariamente todos se conocían entre sí.

que operaban de forma coordinada, aunque Facilitación de drogas para manipular a las víctimas.

para manipular a las víctimas. Extorsiones, amenazas y control mediante pagos y presiones.

y control mediante pagos y presiones. Uso de evidencia digital clave: mensajes, fotos y videos extraídos de los dispositivos secuestrados.

“Es un horror lo que pasó”, expresó Domene. “Lo que uno escucha en las declaraciones es muy fuerte, sobre todo por la edad de las víctimas”.

De acuerdo con la investigación, el caso involucra a adolescentes de distintos colegios, incluyendo instituciones privadas. La red se habría expandido desde zona sur hacia escuelas del centro y de zona norte.

De cara a los próximos pasos, la querellante indicó que es esencial completar las declaraciones: “Cada testimonio aporta piezas diferentes. Es fundamental que todas las chicas puedan declarar”.