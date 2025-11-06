Trata de Personas: La Mesa Interinstitucional abordó nuevas modalidades de captación y explotación

La Mesa Interinstitucional de Prevención y Asistencia a Personas Damnificadas por el Delito de la Trata, se reunió por segunda vez en lo que va del año para abordar las nuevas formas de explotación y capacitación de niñas, niños y adolescentes y sobre la construcción del Plan Provincial de Lucha contra la Trata de Personas 2026-2027.

En esta oportunidad la Dirección de Asistencia a Victimas de Trata de la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad compartió las estadísticas del trabajo anual 2025, y el Ministerio Público Fiscal brindó recomendaciones para la prevención y la identificación de las nuevas modalidades que presenta el delito en la ciudad de Salta.

El coordinador general del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Javier Solá y la subsecretaria de Políticas Contra la Violencia por Razones de Género Rosaura Gareca, coincidieron en la necesidad de continuar articulando esfuerzos institucionalmente para abordar una problemática como la trata de personas ya que por la “gran extensión territorial de la provincia la misma se vuelve aún más compleja”.

La mesa tiene como objetivo nuclear a los organismos que se dedican a la prevención del delito de la trata de personas y a la asistencia de las personas damnificadas por el mismo, como también a la persecución del delito y otros delitos conexos, manifestó Gareca.

Según informó la directora de Asistencia a las Victimas de Trata, Laura López Ahanduni, informó que, en el año, se asistió a 74 personas, 30 víctimas de explotación sexual, 41 de explotación laboral y 3 victimas de otras modalidades.

“Esta nueva modalidad de captación a niñas, niños y adolescentes con fines de explotación sexual en la provincia de Salta, nos convoca a seguir trabajando de manera interinstitucional y repensar el sentido de la corresponsabilidad que tienen las instituciones (…) dijo López Ahanduni.

Dentro del trabajo de prevención en el ámbito educativo que lleva adelante la Dirección a su cargo, se capacitó a más de 2.300 docentes del nivel inicial con el proyecto “La trata ¿de qué se trata?”, continuando con su ejecución en nivel primario y secundario en la línea de acción llamada: “Educadores frente a la trata: construyendo espacios de prevención y cuidado en la era digital”.

La auxiliar fiscal del Ministerio Público Fiscal, Roxana Gual, marcó la importancia de la participación de los diversos organismos, ya que es necesario que se conozcan entre sí, las competencias de cada uno y las herramientas con las que cuentan.

Durante la jornada se trabajó en la construcción del Plan Provincial de Lucha Contra la Trata de Personas 2026-2027.