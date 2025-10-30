Niña desaparecida: Los hermanos Ortiz fueron sobreseídos por falta de pruebas

Según lo informo el abogado defensor de los acusados, Dr. Cristian Illesca, los Justicia Federal de Orán acaba de dictar el sobreseimiento definito para los hermanos Ortiz de Bolivia y la devolución de los elementos secuestrados .

En 2024 la madre de la niña y los dos hermanos fueron denunciados por un agente sanitario que descubrió que la menor de edad no estaba en la vivienda familiar.

Iniciada la pesquisa, uno de los acusados se presentó en la policía y entregó a la beba, posteriormente fueron imputados por “supresión de estado civil".

Además se sospechaba que estaban vinculados a una red internacional de trata, lo que, según la defensa, no se pudo acreditar tras una larga investigación. Por ello, la Fiscalía Federal pidió junto a la Defensa el sobreseimiento de los acusados.