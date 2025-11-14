“Busco chicas para limpieza”: Así fue el inicio del calvario de la menor captada por "Sugar Daddy"

En el marco de la causa por red de trata que captaba alumnas de secundaria en Salta, se conoció la declaración de una de las víctimas de “Sugar Daddy”, quien operaba en 2019 con la complicidad de una mujer que lo ayudaba a captar chicas.

Todo comenzó en mayo de 2019 con un anuncio en Facebook que ofrecía “trabajo de limpieza de oficinas”. La menor respondió al aviso y por Messenger, la usuaria le preguntó su edad, le pidió una foto y su número de teléfono. Poco después la llamó “Sugar” y le dijo que le podía adelantar el dinero de la limpieza y la citó en una esquina céntrica.

La damnificada aceptó y acudió al encuentro. El imputado se presentó, le entregó 600 pesos y se fue. Luego comenzó a llamarla. Lo hizo varias veces, ofreciéndole otro tipo de trato. Le dijo que podía darle dinero a cambio de mantener relaciones sexuales con él. La joven finalmente aceptó.

Posteriormente, “a partir de ahí (junio de 2019) comenzó a citarla y a llevarla – primero- a un motel alojamiento y – luego- a una oficina ubicada en el centro de la ciudad. En una ocasión, el sujeto le propuso mantener relaciones con otros hombres a cambio de dinero”.

A propósito, “le dijo que él podía buscarle los clientes y que se quedaría con el 50 por ciento. Ella le dijo que no. También la instó a buscar a otras chicas de su edad o menores con la misma finalidad, pero ella tampoco aceptó”.

Actitudes sospechosas

Todo fue descubierto por su madre, quien advirtió cambios de actitud en su hija, de los cuales le llamó mucho la atención el manejo de dinero que tenía. “Comenzó a llegar a la casa con dinero en su poder”, afirmó.

Luego, en el contexto de sesiones de terapia psicológica que ambas realizaban, la madre fue al hueso y le preguntó de dónde obtenía el dinero.

Fue entonces que reveló que la plata se la daba un amigo, mientras que, en noviembre de 2020, tras mantener otra discusión con la menor, esta le confesó que tenía miedo porque un hombre tenía fotografías y videos íntimos suyos.