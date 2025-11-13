El hermano de un futbolista salteño murió por las drogas y lo despidió con dolor en las redes

A través de las redes sociales, contó la triste noticia que atraviesa tras la muerte de su hermano por el consumo de drogas.

Se trata de Pablo Figueroa, jugador de Club San Patricio de Chañar, de Neuquén, quien contó en su cuenta de Facebook que su hermano Jesús, murió debido a su adicción a las drogas.

“GRACIAS DIOS por la vida de mi hermano estos años. Hoy con el alma rota y el corazón destruido y lejos de casa te escribo esto. Fuiste mis ojos desde pequeño” inicia la publicación en redes y agrega, “Un día para otro conociste la maldita droga, las malas amistades y te perdimos de a poco, pero te perdimos. Duele en el alma poque no pude estar cuando vos mas me necesitaste”.

El jugador envió un mensaje a los jóvenes pidiéndoles que cuiden sus amistades, entorno y no caigan en las drogas. “Esto va para los jóvenes de hoy en día, no se junten con malas amistades, hagan caso a sus padres y pórtense bien”.

“Duele en el alma todo esto sin dudas es inexplicable Solo te pido Dios que abraces a mi madre, a mis hermanos y que lo perdones. A vos hermano querido te dije que me banque un mes que ya llegaba y íbamos a estar juntos un mes te pedí un mes faltaba. SOLO DIOS SABE TODO LO QUE LUCHE PARA PODER SALVARTE” lamentó.