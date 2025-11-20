Detuvieron a dos bagayeros con más de 46 kilos de cocaína en Orán

Un nuevo operativo a cargo de Gendarmería Nacional avanzó en la detención de dos bagayeros.

Una patrulla de la Sección "28 de Julio" dependiente del Escuadrón 20 “Orán”, observó a dos bagayeros con la carga en la espalda y ordenaron que se detengan.

Al momento de requisar la carga, encontraron que tenían entre los acolchados, 44 paquetes rectangulares envueltos en cinta de color amarillo y gris.

Los paquetes dieron positivos para cocaína con un peso de 46 kilos 295 gramos. Los dos bagayeros quedaron detenidos.