Detuvieron a dos bagayeros con más de 46 kilos de cocaína en Orán

Policiales20/11/2025
droga malezas 2

Un nuevo operativo a cargo de Gendarmería Nacional avanzó en la detención de dos bagayeros. 

Una patrulla de la Sección "28 de Julio" dependiente del Escuadrón 20 “Orán”, observó a dos bagayeros con la carga en la espalda y ordenaron que se detengan.

droga malezas

Al momento de requisar la carga, encontraron que tenían entre los acolchados, 44 paquetes rectangulares envueltos en cinta de color amarillo y gris. 

Los paquetes dieron positivos para cocaína con un peso de 46 kilos 295 gramos. Los dos bagayeros quedaron detenidos. 

drogas malezas

