Éxito total: Se agotaron los cupos para el Triatlón de la Cumbre

El próximo fin de semana se llevará a cabo una nueva edición del Triatlón de la Cumbre, una experiencia deportiva para disfrutar de los paisajes de toda la ciudad.

Se trata de la 39° Edición, que contará con tres modalidades, partiendo desde el balneario Xamena: triatlón, biatlón y la subida al cerro San Bernardo.

La sección de natación será en el Carlos Xamena y serán 600 metros, de ahí los participantes tomarán las bicicletas para hacer 26 kilómetros de ciclismo. Luego iniciarán la trepada al cerro subiendo por la escalera, bajando por la ruta hasta la plaza 9 de Julio.

Con cupos completos, se espera que participen más de 700 atletas.