"La Cerrillana", el corto que representó a Salta en el Festival de cine de Mar del Plata

La directora salteña Andrea Urquiola presentó su cortometraje "La Cerrillana" en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde formó parte del preestreno de Historias Breves, el largometraje compilado del INCAA que reúne un corto por provincia. La obra fue elegida para representar a Salta en esta edición y tuvo una proyección con excelente recepción del público.

En diálogo con InformateSalta, Urquiola contó que la experiencia fue profundamente significativa por el enfoque federal del proyecto. “Fue hermoso. La Cerrillana estuvo junto a cortos de Río Negro, Formosa, La Pampa y Ciudad de Buenos Aires. Es importante porque permite ver realidades, acentos, paisajes y expresiones que no suelen verse en el cine argentino”, señaló.

Una historia salteña basada en una vivencia real

El corto se filmó en Rosario de Lerma en agosto de 2023. Andrea explicó que la trama se inspira en una anécdota real surgida deLgrupo "Crianzas Diversas", un espacio horizontal de encuentro y acompañamiento de familias, niñes y adolescentes LGBTIQ+.

“Es la historia de una madre que pierde el contacto emocional con su hijo, que atraviesa su transición en silencio, sin sentir que tiene las herramientas para contarlo. Ella encuentra una manera muy sincera de reconectar con él a través de otro chico trans de su comunidad”, expresó.

El elenco está integrado por actores de Salta y Buenos Aires, con la participación destacada de Marico Carmona y Liliana Juárez, una figura en ascenso en el cine nacional. El cortometraje también incluye una secuencia de animación tradicional que demandó meses de trabajo artesanal.

Recorrido internacional y próxima proyección en Argentina

Antes de Mar del Plata, "La Cerrillana" fue seleccionada por el Festival Latinoamericano de Cine de Vancouver y posteriormente invitada al Vancouver Queer Film Festival, uno de los más importantes del mundo en temática LGBTIQ+.

“Fue muy conmovedor. Mucha gente se me acercó a contarme sus historias y a decirme: ‘Ojalá hubiera tenido una familia así de amorosa’. Eso es lo que más me emociona de este proyecto”, contó Urquiola.

Andrea Urquiola junto al equipo de "La Cerrillana" en Mar del Plata

El estreno oficial en Argentina está previsto para marzo, en el Cine Gaumont de Buenos Aires. Recién después se evaluará su llegada a plataformas para que pueda verse de forma abierta. “Espero poder compartirlo pronto con toda la comunidad. Hicimos un corto que nos da orgullo y felicidad”, afirmó la directora.