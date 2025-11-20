Distinguieron al gobernador Gustavo Sáenz por su liderazgo

El mandatario provincial fue distinguido con el reconocimiento Liderazgos Transformadores en América Latina, que reconoce a líderes de diversos sectores que impulsan proyectos con impacto social y comunitario.

En la edición 2025, Gustavo Sáenz, recibió el reconocimiento en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de la Nación. Allí se destacó al Gobernador de Salta por su liderazgo transformador, visión ética y compromiso con el desarrollo sostenible, “pilares clave para construir una América Latina más equitativa, integrada y con oportunidades compartidas para todos”.

La ceremonia convocó a diversas instituciones académicas, organizaciones civiles y representantes legislativos de distintos países.

El reconocimiento fue entregado por el diputado nacional y presidente de la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario, Juan Fernando Brügge y de Zark Vauhlosky Reyes, coordinador ejecutivo de FIDEHUS (México), el mandatario subrayó que las políticas de Estado en Salta son fruto del diálogo, el consenso y el respeto, tanto entre sus integrantes como hacia su entorno.

Sáenz aseguró que durante su gestión, es política de Estado el lema producir conservando y conservar produciendo: “Vengo de una provincia en la que se entretejen salares y yungas, minerales abundantes y frutos del campo. Con vientos helados y soles calcinantes, pero también con los climas que hacen crecer a la vid y al maíz. Con paisajes que hicieron que se la conozca como “Salta, la linda”.

Esta iniciativa, que esta en línea con los postulados de la Organización de los Estados Americanos (OEA), es impulsada por la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario.