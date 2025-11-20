Viviana Canosa no negó haber sido amante de Alberto pero le apuntó fuerte a Fabiola: "Es una pobre infeliz, delincuente" (video)

Después de que Fabiola Yáñez reapareciera públicamente y sugiriera en una entrevista que sospechaba de un presunto vínculo entre Viviana Canosa y Alberto Fernández, la conductora decidió contestar, aunque sin aclarar si fue o no amante del ex presidente.

Lo hizo al aire, con un fuerte descargo, y anticipó que iniciará acciones legales contra la ex primera dama. “La verdad que no me lo voy a bancar. Pero me lo voy a tomar con humor porque tuve que, para entender lo que dice, ver el tape cinco o seis veces porque viste que patina entre malbec y malbec, te tira algo y dijo todas mentiras”, expresó Canosa en su programa El Bulo de Viviana (Carnaval).

Durante su editorial, la periodista pidió a la producción que mostrara la foto viral de la fiesta en la Quinta de Olivos en plena pandemia de coronavirus. A partir de allí lanzó duras acusaciones: “Una de esas delincuentes que está en esa foto porque son todos, pero esa delincuente llamada Fabiola Yáñez osó hablar de mí, calumniarme y decir barbaridades”.

Canosa continuó con su cuestionamiento, aludiendo nuevamente al episodio conocido como Olivosgate: “Recordemos esa foto que tenemos del #Olivosgate, es la mina que festejaba mientras nosotros enterrábamos a nuestros muertos... Es una pobre infeliz, no tengo mucho más para decir”, afirmó, visiblemente molesta.

La conductora profundizó su descargo y remarcó: “Me lo tomo como de quien viene, pero estoy un poco hinchada las bolas”. Y sumó otra acusación: “Es una mina que regenteaba minas, con un pasado absolutamente inmoral y un presente exactamente igual...”.

Además, Canosa sugirió que detrás de Yáñez habría intereses políticos y una operación destinada a perjudicarla. “Quería ensuciarme, pero no porque sí; a ella alguien la financia. Tiene un tipo que la financia, que es la persona que está operando en mi contra y me da lo mismo”, sostuvo.

Por último, aseguró haber investigado el trasfondo de las declaraciones de la ex pareja de Alberto Fernández: “Estuve averiguando anoche y vi por dónde vino la operación. Es una operación del Gobierno para conmigo. Me quieren cancelar, sacar, y les molesta hasta que esté en un streaming. Fue todo tan obvio además que ni siquiera me puedo enojar”, sentenció.