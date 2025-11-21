Buscan impedir que condenados por delitos dolosos trabajen con alumnos

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Senado abrió una ronda de consultas para evaluar un proyecto que propone modificar el artículo 1° de la Ley provincial N° 8471.

La iniciativa, presentada por la senadora Alejandra Navarro, busca reforzar la seguridad de los alumnos ampliando las restricciones para el acceso y permanencia de personal docente y no docente.

Actualmente, la norma impide el ingreso de personas imputadas por delitos contra la integridad sexual. El proyecto suma una nueva limitación: prohibir que ingresen o continúen en funciones quienes tengan condenas por delitos dolosos de cualquier tipo.

El encuentro fue encabezado por el senador Dani Nolasco, junto a Navarro, Walter Cruz, Sonia Magno y Leopoldo Salva. También participaron el secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker, y Gustavo Guanca, de Asuntos Jurídicos.

Desde el Ministerio de Educación valoraron la propuesta, aunque señalaron la necesidad de precisar qué delitos dolosos impedirán el ingreso y qué procesos penales en curso serán considerados para restringir funciones. Williams Becker remarcó que las definiciones deben basarse en criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad.

Los legisladores expusieron casos recientes que evidencian fallas en los mecanismos de control y coincidieron en la urgencia de fortalecer las herramientas de resguardo para la comunidad educativa, especialmente en instituciones de pequeñas localidades donde los conflictos generan mayor impacto.

Navarro sostuvo que la prioridad es proteger a niñas, niños y adolescentes, acompañando ese objetivo con un marco normativo más claro: “Buscamos que ninguna persona con antecedentes por delitos dolosos pueda estar al frente de alumnos”.

La Comisión decidió continuar el análisis del proyecto incorporando la opinión de otros actores del sistema educativo para avanzar hacia una regulación más precisa y efectiva.