Alertan que 1 de cada 3 mujeres sufrió violencia en redes sociales

La senadora provincial Alejandra Navarro, representante del departamento Anta, presentó en el Senado el proyecto de ley que establece medidas de prevención y concientización sobre violencia digital o telemática, en el marco de la Ley Nacional 27.736, conocida como Ley Olimpia.

Durante su exposición, Navarro —la única legisladora que tomó la palabra sobre el tema— destacó la urgencia de implementar políticas públicas que aborden esta problemática creciente.

“Una de cada tres mujeres ha sufrido violencia en las redes sociales”

La senadora citó datos nacionales que reflejan la magnitud del fenómeno:

59% de las víctimas recibió mensajes sexuales o misóginos.

34% fue blanco de comentarios abusivos.

26% sufrió amenazas directas o indirectas de violencia psicológica o sexual.

El impacto trasciende lo digital.

“El 70% de las afectadas limitó su participación en redes sociales, y más de un tercio se autocensuró. Entre mujeres con presencia pública, el 80% redujo su actividad y el 40% dejó de opinar sobre ciertos temas”, detalló Navarro.

La violencia digital también repercute en el ámbito laboral: “Una de cada tres mujeres cambió de empleo, y una de cada cuatro fue despedida o no se le renovó el contrato”.

La Ley Olimpia, aprobada en 2023, lleva el nombre de la activista mexicana Olimpia Coral Melo, quien impulsó el reconocimiento del acoso y la difusión no consentida de imágenes íntimas como formas de violencia de género. Con la adhesión provincial, Salta se compromete a prevenir, sancionar y erradicar la violencia digital en todas sus manifestaciones.

Navarro enumeró las prácticas más comunes: “Hostigamiento digital, difusión de imágenes sin consentimiento, suplantación de identidad mediante inteligencia artificial, acoso en redes, chantaje y manipulación de datos personales.”

Finalmente, subrayó que los mecanismos tradicionales “no resultan suficientes” para enfrentar estas nuevas formas de agresión.

“Buscamos avanzar hacia un marco legal que garantice un entorno digital seguro, libre de violencia y respetuoso de la dignidad humana”, concluyó.