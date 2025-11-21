Metán azotada por fuertes vientos: Hay árboles caídos en varios sectores

Tras varios dias de intenso calor en la provincia, muchas localidades, incluso capital, sufrieron un cambio climático significativo como ocurrió en Metán que durante la madrugada de este viernes se vieron sorprendidos con las intensas ráfagas de viento que generaron múltiples inconvenientes.

En San José de Metán, las fuertes corrientes derribaron varios árboles, algunos de los cuales afectaron el tendido eléctrico y dejaron sin energía a distintas zonas de la ciudad.

Desde el municipio informaron que las cuadrillas de servicios trabajan desde temprano para despejar calles, retirar ramas y restablecer la seguridad en la vía pública. “Las ráfagas fueron muy intensas y el personal ya está interviniendo para normalizar la situación lo antes posible”, indicaron.

Las autoridades recomiendan a la comunidad circular con precaución y estar atentos ante posibles interrupciones del servicio eléctrico mientras continúan las tareas de reparación, publicó Metán la noticia del Día.