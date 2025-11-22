Tres empresas se suman al plan provincial de prácticas y formación laboral para estudiantes

La ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore Viñuales, encabezó ayer la firma convenios con las empresas Ale Hermanos, Abrasilver Resource Corp y Black Salta. Estos acuerdos tienen como objetivo principal generar nuevas oportunidades de capacitación laboral y prácticas profesionalizantes para estudiantes de escuelas técnicas e institutos superiores de la provincia.

La ministra Viñuales destacó la importancia de la vinculación entre el sector educativo y el productivo: "Estos convenios son un puente concreto entre la educación y el mundo del trabajo. Permitirán que nuestros estudiantes desarrollen habilidades en entornos reales, fortaleciendo su formación y ampliando sus horizontes laborales".

Ale Hermanos es una empresa de transporte con más de 50 años de trayectoria. El acuerdo permitirá que estudiantes de la Tecnicatura Superior en Autotrónica del IES N° 6036 (UFIDET) de Salta Capital realicen sus Prácticas Profesionalizantes en los talleres de la empresa. El convenio fue rubricado por María Soledad de la Paz Montero, gerente general de la empresa.

AbraSilver es una empresa minera que colabora en diversas iniciativas formativas, entre las que se destacan los programas "Constructoras de la Puna" y "Conductoras de la Puna", ejecutados junto a la Fundación Cóndor y con certificación del Ministerio de Educación. El convenio fue firmado por el Apoderado de la firma, Sebastián Virgili.

Por último, Black Salta, empresa de informática, con más de 20 años en el rubro, abrirá sus puertas para que estudiantes de la EET 3108 "Gral. Rudecindo Alvarado" de Rosario de Lerma, con especialidad en Electrónica e Industrias de Procesos, realicen sus prácticas profesionalizantes en sus instalaciones. La firma simbólica del acuerdo estuvo a cargo de su representante, Melisa Nieva.

Estos convenios representan un avance significativo en la política educativa provincial, afianzando el vínculo estratégico entre la educación técnica y el sector socio-productivo, para formar a los profesionales que la provincia y el país necesitan. “Son más de 100 los acuerdos firmados hasta el momento”, señaló el subsecretario de Educación y Trabajo, Diego López Morillo, área a través de la cual se promueve esta política.