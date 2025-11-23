Con otro show de Messi, Inter Miami goleó en su visita a Cincinnati y jugará la final de la Conferencia Este de la MLS

Con actuación sobresaliente de Lionel Messi, Inter Miami se impuso 4-0 este domingo en su visita FC Cincinnati, las semifinales de la la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) 2025.vsFJPQ

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el partido se disputó en el TQL Stadium, donde el astro rosarino abrió la cuenta con un tanto de cabeza, y luego repartió tres asistencias: una a Mateo Silvetti y otras dos a Tadeo Allende.

El conjunto de Javier Mascherano, con un gran Messi, venía de eliminar a Nashville SC en la fase previa. Tras este impresionante triunfo de este domingo, se metió en la final de la Conferencia Este, donde enfrentará al vencedor entre New York City FC y Philadelphia Union.