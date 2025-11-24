Racing y River se miden en Avellaneda por un lugar en cuartos: Cómo ver el partido

Racing y River se miden en Avellaneda por un lugar en cuartos: Cómo ver el partidoDeportes24/11/2025
Racing y River se enfrentan este lunes en un duelo clave por los octavos de final del Torneo Clausura 2025. El partido se disputará desde las 19.15 en el Cilindro de Avellaneda, con arbitraje de Facundo Tello y transmisión en vivo a cargo de ESPN Premium. El ganador avanzará a la siguiente instancia, donde ya espera el vencedor del choque entre Lanús y Tigre.
Ambos equipos arribaron a esta etapa tras una fase de grupos apretada y definida por detalles. Racing terminó tercero en la Zona A con 25 puntos, los mismos que Unión, aunque la diferencia de gol favoreció al conjunto santafesino (+7 contra +3), lo que dejó a la Academia en la tercera posición.
Por su parte, River ocupó el sexto puesto en la Zona B con 22 puntos, una cifra idéntica a la de Gimnasia. El Millonario accedió a la clasificación gracias a un mejor coeficiente de goles: +5 frente al –2 del Lobo.
Cómo llegan Racing y River a los octavos
Últimos partidos de Racing
Newell’s 0 – 1 Racing | 16/11 | Torneo Clausura
Racing 1 – 0 Defensa y Justicia | 8/11 | Torneo Clausura
Central Córdoba 0 – 0 Racing | 3/11 | Torneo Clausura
Últimos partidos de River
Vélez 0 – 0 River | 16/11 | Torneo Clausura
Boca 2 – 0 River | 9/11 | Torneo Clausura
River 0 – 1 Gimnasia | 2/11 | Torneo Clausura
Independiente Rivadavia 0 (4) – (3) 0 River | 24/10 | Copa Argentina
Talleres 0 – 2 River | 18/10 | Torneo Clausura
Un historial reciente con duelos parejos
El antecedente más cercano entre ambos se registró el 2 de octubre, cuando River ganó 1–0 en los cuartos de final de la Copa Argentina gracias a un gol de Maximiliano Sala. El último cruce en Avellaneda fue el 14 de diciembre de 2024, con victoria de Racing 1–0 en la última fecha de la Liga Profesional, también con un tanto de Salas, quien luego fue transferido al Millonario.
Enfrentamientos recientes
Racing 0 – 1 River | 2/10/25 | Copa Argentina
Racing 1 – 0 River | 14/12/24 | Liga Profesional
River 2 – 1 Racing | 28/07/23 | Liga Profesional
Horario, TV y autoridades arbitrales
El encuentro comenzará este lunes 24 de noviembre a las 19.15 en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium y, como es habitual, podrá seguirse el minuto a minuto por las plataformas deportivas.
Equipo arbitral
Árbitro: Facundo Tello
Asistente 1: Gabriel Chade
Asistente 2: Miguel Savorani
Cuarto árbitro: Julio César Barraza
VAR: Yamil Possi
Asistente VAR: Erik Grünmann (Olé)