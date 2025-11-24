Racing y River se miden en Avellaneda por un lugar en cuartos: Cómo ver el partido

Racing y River se enfrentan este lunes en un duelo clave por los octavos de final del Torneo Clausura 2025. El partido se disputará desde las 19.15 en el Cilindro de Avellaneda, con arbitraje de Facundo Tello y transmisión en vivo a cargo de ESPN Premium. El ganador avanzará a la siguiente instancia, donde ya espera el vencedor del choque entre Lanús y Tigre.

Ambos equipos arribaron a esta etapa tras una fase de grupos apretada y definida por detalles. Racing terminó tercero en la Zona A con 25 puntos, los mismos que Unión, aunque la diferencia de gol favoreció al conjunto santafesino (+7 contra +3), lo que dejó a la Academia en la tercera posición.

Por su parte, River ocupó el sexto puesto en la Zona B con 22 puntos, una cifra idéntica a la de Gimnasia. El Millonario accedió a la clasificación gracias a un mejor coeficiente de goles: +5 frente al –2 del Lobo.

Cómo llegan Racing y River a los octavos



Últimos partidos de Racing

Newell’s 0 – 1 Racing | 16/11 | Torneo Clausura

Racing 1 – 0 Defensa y Justicia | 8/11 | Torneo Clausura

Central Córdoba 0 – 0 Racing | 3/11 | Torneo Clausura

Últimos partidos de River

Vélez 0 – 0 River | 16/11 | Torneo Clausura

Boca 2 – 0 River | 9/11 | Torneo Clausura

River 0 – 1 Gimnasia | 2/11 | Torneo Clausura

Independiente Rivadavia 0 (4) – (3) 0 River | 24/10 | Copa Argentina

Talleres 0 – 2 River | 18/10 | Torneo Clausura

Un historial reciente con duelos parejos

El antecedente más cercano entre ambos se registró el 2 de octubre, cuando River ganó 1–0 en los cuartos de final de la Copa Argentina gracias a un gol de Maximiliano Sala. El último cruce en Avellaneda fue el 14 de diciembre de 2024, con victoria de Racing 1–0 en la última fecha de la Liga Profesional, también con un tanto de Salas, quien luego fue transferido al Millonario.

Enfrentamientos recientes

Racing 0 – 1 River | 2/10/25 | Copa Argentina

Racing 1 – 0 River | 14/12/24 | Liga Profesional

River 2 – 1 Racing | 28/07/23 | Liga Profesional

Horario, TV y autoridades arbitrales

El encuentro comenzará este lunes 24 de noviembre a las 19.15 en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium y, como es habitual, podrá seguirse el minuto a minuto por las plataformas deportivas.

Equipo arbitral

Árbitro: Facundo Tello

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Julio César Barraza

VAR: Yamil Possi

Asistente VAR: Erik Grünmann (Olé)