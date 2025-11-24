Michelo se inscribió en el ejercito venezolano y desafió a Trump: “Te estamos esperando”

En medio del clima de tensión que se vive en el Mar Caribe tras el avance de los Estados Unidos con la supuesta intención de presionar al gobierno de Nicolás Maduro, el influencer salteño conocido como Michelo continúa en territorio venezolano y asegura estar dispuesto a “defender” al régimen chavista. Desde sus redes sociales, el creador de contenido insiste en que permanecerá en el país y que se prepara para “luchar” para mantener al oficialismo en el poder.

Este fin de semana, Michelo se mostró públicamente en la presentación de la película de Nicolás Maduro, un film de corte propagandístico que busca retratar la vida del mandatario venezolano como una historia heroica y épica. El evento fue difundido por medios oficialistas y contó con la presencia de figuras cercanas al chavismo, entre las que el influencer aseguró estar incluido.

En las últimas semanas —previas al incremento de tensión regional— Michelo ya había generado polémica al burlarse del movimiento naval estadounidense. En uno de sus videos, se subió a una balsa y acusó a Donald Trump de “disparar misiles contra pescadores venezolanos”, para luego lanzar una advertencia directa: “Te estamos esperando”. También difundió imágenes en las que se lo ve inscribiéndose en la Milicia Venezolana, afirmando que se prepara para combatir “de forma directa contra el imperio”.

A esto se suma que el propio Michelo reveló en 2024 que mantiene una relación con Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello, uno de los hombres más poderosos del chavismo y actual vicepresidente de Venezuela. De confirmarse este vínculo, su cercanía con la cúpula del oficialismo podría colocarlo en una posición comprometida ante una eventual caída del régimen.