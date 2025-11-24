Se quedaron parados en protesta por el arbitraje y cayeron 6-0: El reclamo de un equipo que se hizo viral

La reanudación del encuentro tras el entretiempo estuvo marcada por la incertidumbre. Aunque Famaillá regresó al campo, lo hizo únicamente para cumplir con el trámite formal, sin oponer resistencia a su rival.

En ese contexto, Tucumán Central amplió la diferencia con otros tres goles, obra de Velárdez, César Abregú y Francisco Gramajo, que solo sumaron a la estadística. La actitud del visitante constituyó una señal inequívoca de ruptura y descontento con la conducción arbitral. Con el correr del tiempo, las imágenes se viralizaron en las redes sociales.

“No es que nosotros tomamos alguna medida, hicimos lo que estaba a nuestro alcance para mostrar nuestra disconformidad con el árbitro debido a que pasaron muchas situaciones antes del gol. Nosotros tuvimos un jugador lesionado cerca de cinco minutos en cancha. El árbitro nunca paró el partido y no permitió el ingreso de nuestros auxiliares para atenderlo”, se excusó el DT Luna en diálogo con LV12 Web.

El desenlace del partido llegó a los 57 minutos, cuando el árbitro Maximiliano Leal decidió suspender el encuentro tras una agresión a la asistente número dos, Flavia Vallejos. Según el informe que el juez del encuentro elevó al Tribunal de Disciplina del Consejo Federal, este incidente fue determinante para la interrupción definitiva del juego.

Con la clasificación ya definida, los cruces de los octavos de final de la Región Norte quedaron establecidos. Tucumán Central, como ganador de la zona 9, enfrentará a Sportivo Guzmán, líder de la zona 8, en un duelo entre equipos tucumanos favorecido por la cercanía geográfica. Por su parte, Central Norte, segundo en ese mismo grupo, se medirá con San Pablo, que encabezó la zona 10.

En otros resultados de la jornada, Sportivo Guzmán se impuso 4 a 1 a Central Norte en Villa 9 de Julio, con dos goles de Lucas Sánchez y uno de Ángel Amaya y Marcos Rodríguez, mientras que Lautaro Rojas descontó para los “Cuervos”. En la zona 10, Sacachispas venció 3 a 0 a San Antonio, aunque no logró la clasificación, ya que Cachorros se impuso 4 a 2 en Salta y aseguró su lugar en la siguiente fase, según informó La Gaceta. (Infobae)