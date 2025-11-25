Sarampión: "Todos los casos confirmados son de personas no vacunadas”, dijo García Campos

Las autoridades sanitarias de Salta reforzaron la alerta por sarampión ante el avance del brote en Bolivia y la identificación de contactos en territorio argentino.

El responsable de Epidemiología de la Provincia, Francisco García Campos, en La Mañana de CNN Salta confirmó que todos los casos recientes detectados en la región corresponden a personas no vacunadas, lo que vuelve a poner en el centro de la discusión la baja cobertura de inmunización.

“Estamos ante un llamado de atención muy claro. Todos los casos confirmados son de personas no vacunadas. La vacuna es la única herramienta real para evitar que el sarampión vuelva a instalarse”, dijo.

Preocupación por la frontera

García Campos explicó que desde hace tres a cuatro semanas se intensificó el trabajo en los pasos fronterizos, especialmente en Salvador Mazza, donde la vacunación ya supera el 95%, mientras que en Yacuiba (Bolivia) los niveles oscilan entre 15% y 35%. “Si tomamos la frontera como un solo conglomerado, la cobertura real no llega al 60%. Sin vacunación suficiente, el virus tiene vía libre”, advirtió.

Si bien Argentina no exige carnet de vacunación para ingresar al país, el epidemiológo aclaró que el trabajo en frontera “es permanente y conjunto con Nación”, aunque la principal estrategia sigue siendo una: aumentar la vacunación en la comunidad.

En la oportunidad, insistió en la necesidad de verificar los carnets de vacunación, especialmente en quienes viajen al exterior durante el verano, personal de salud, fuerzas de seguridad y embarazadas. Para mayores de 5 años se requieren dos dosis de doble o triple viral, mientras que quienes nacieron antes de 1965 ya cuentan con inmunización natural.

Atentos a los síntomas

El especialista recordó que el sarampión es “altamente transmisible”, con un periodo de contagio que comienza cuatro o cinco días antes de la aparición de la erupción.

Además, remarcó que los casos graves suelen concentrarse en embarazadas, niños desnutridos, personas de bajo peso o inmunosuprimidas, por lo que pidió extremar cuidados en grupos vulnerables.