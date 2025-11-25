Saénz y el Embajador de Francia recordaron a las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni

En el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género, el gobernador Gustavo Sáenz acompañó al embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, al recordar a las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni y a todas las mujeres víctimas de la violencia y la injusticia.

La actividad se realizó en el municipio de San Lorenzo, donde las mujeres fueron halladas sin vida.

"Estamos en el mismo camino. Que nada quede impune. Desde el Gobierno de Salta, el Gobierno nacional y el de Francia estamos trabajando conjuntamente para que eso ocurra” afirmó Sáenz. También dio a conocer que se comunicó con Jean Michael Bouvier, padre de Cassandre, quien no pudo asistir por problemas de salud después de haber sufrido un hecho de violencia en Francia.

“Vine con un espíritu de humildad en el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género”, expresó remarcando su “respeto al Estado de Derecho Argentino, a la separación de poderes y la justicia salteña” destacó el Embajador.

El embajador agradeció la decisión de designar a un nuevo equipo de investigación en el caso de las turistas francesas “para que pueda haber justicia y verdad”, ya que consideró: “Quedan cosas por aclarar, responsabilidades y confiamos que este nuevo equipo pueda establecer todo lo que ocurrió, la verdad, y que se pueda hacer justicia”.

Por último, destacó la presencia del Gobernador y reconoció el compromiso con la Verdad y la Justicia.