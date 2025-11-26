Valenzuela asumió en Diputados: “El Plan Güemes necesita más que un alambrado”

Tras asumir su banca en la Cámara de Diputados, el representante por Orán trazó una agenda centrada en producción, energía y la realidad de la frontera. Uno de los puntos más firmes de su postura fue su visión sobre el Plan Güemes y la necesidad de un enfoque más amplio.

“El Plan Güemes necesita mas que sólo un alambrado”, sostuvo, al remarcar que la provincia terminó asumiendo gastos como el alojamiento de las Fuerzas Federales y que la política de frontera debe contemplar la realidad económica de quienes trabajan en el límite con Bolivia. “El bagayeo es una economía que existe y va a seguir existiendo. Hay que regularizarla, no mirar para otro lado”, señaló.

Sobre el impacto económico, advirtió que la pérdida de empleo agrícola empuja a muchos trabajadores hacia la frontera o, en el peor de los casos, a circuitos ligados al narcotráfico. “Una cosa lleva a la otra. Si la producción no es competitiva, la gente se queda sin trabajo y busca alternativas”, explicó.

También insistió en la necesidad de mejorar los caminos y reducir costos logísticos para que los productores locales puedan competir. En materia energética, alertó sobre la gravedad de la situación: “Estamos a 39° y con escuelas sin aire acondicionado. Necesitamos una solución definitiva y una tarifa diferenciada para las zonas cálidas”.

Finalmente, dejó un mensaje claro a quienes lo acompañaron: “Van a esperar trabajo, responsabilidad y humildad. Y si sienten que no los represento, que me lo hagan saber. Yo escucho”.