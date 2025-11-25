Senado casi completo y mayoría en Diputados, el saencismo inicia un nuevo período legislativo

La Legislatura de Salta abrió un nuevo período institucional con la asunción de los senadores y diputados electos en mayo, un recambio que confirmó el amplio predominio del espacio que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Con 11 de las 12 bancas en el Senado y 20 de los 30 escaños renovados en Diputados, el oficialismo consolida una posición de fuerza para los próximos cuatro años.

El gobernador acompañó las ceremonias de juramento en ambas cámaras, en un gesto de respaldo político a los legisladores que comienzan sus mandatos y a la continuidad de la agenda institucional del Ejecutivo.

En la Cámara Alta, el saencismo logró representación en la gran mayoría de los departamentos en disputa: Cachi, Cafayate, Chicoana, General Güemes, Guachipas, La Poma, Los Andes, La Caldera, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos. Solo una banca quedó fuera de la órbita oficialista.

En Diputados, la fuerza gobernante también obtuvo una ventaja contundente, al quedarse con dos tercios de los escaños en juego. La nueva composición del cuerpo legislativo refuerza el alineamiento político con Casa de Gobierno y anticipa un período con alto respaldo parlamentario para las iniciativas del Ejecutivo.

Senadores que asumieron

Juraron Iván Burgos (Cachi), Sergio Saldaño (Cafayate), Roque Cornejo Avellaneda (Capital), Esteban D’Andrea Cornejo (Chicoana), Enrique Cornejo Saravia (General Güemes), Diego Cari (Guachipas), Dani Nolasco (La Poma), Carlos Guitián (Los Andes), Edgardo Guaymás (Molinos) y Leonor Minetti (Rosario de Lerma).

Los representantes de La Caldera, Daniel Moreno Ovalle, y de San Carlos, José Rolando Guaimás, asumirán una vez que finalicen sus mandatos como intendentes el 10 de diciembre.