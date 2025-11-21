Salud mental y narcotráfico, las prioridades de Frida Fonseca para poner en agenda de Diputados

La diputada provincial electa, Frida Fonseca, aseguró que asume su banca “con mucha expectativa”, en un contexto que definió como complejo tanto a nivel social como provincial y nacional.

Fonseca llega a diputados después de la renuncia a su banca de Flavia Royón, quien fue electa senadora nacional y se va a trabajar al Congreso de la Nación. “Llego con muchas expectativas, con muchas ideas, con muchos proyectos”, remarcó.

Asimismo señalóo que su trayectoria como concejal en Capital y su conocimiento territorial "le va a dar la posibilidad de dar un debate abierto, proactivo y, sobre todo, con los vecinos”.

También reivindicó la importancia del debate político: “La política, a pesar de ser una actividad muy denostada, es la más importante porque le cambia la vida a todos los ciudadanos. Hay que analizar con una mirada abierta cada una de las propuestas es lo más importante”.

La legisladora electa sostuvo que es fundamental que quienes ocupan bancas conozcan la realidad de los barrios. En su caso, explicó que uno de los temas que más la motiva es la seguridad, área en la que fue secretaria provincial. “He visto claramente las problemáticas no solo en la Capital, sino en el área metropolitana, en las grandes ciudades y en el norte provincial”, señaló.

Destacó la importancia de planes vigentes como el Plan Roca y el Plan Güemes en la lucha contra el narcotráfico, pero remarcó que se debe complementar con acciones contra el microtráfico, “que es lo que va quedando dentro de la provincia”, además de reforzar y modernizar a la Policía.

Fonseca también mencionó la necesidad de ordenar el crecimiento del área metropolitana y garantizar servicios eficientes de salud y educación, siempre acompañando lo que definió como “el modelo salteño que propone nuestro gobernador de trabajar en una Salta federal”.

En materia de narcotráfico y control fronterizo, la diputada electa respaldó la Ley de Derribo al igual que el gobernador. “Me parece imprescindible, porque hay que cuidar el espacio aéreo. En Salta la droga llega por vía terrestre y por vía aérea también”. Aseguró que la provincia enfrenta una frontera muy porosa, con múltiples pasos ilegales y presencia del delito organizado.

“Hay que hacer todos los esfuerzos para fortalecer el cuidado de la frontera. La ley de derribo es una herramienta, la radarización es otra, y también la presencia de las Fuerzas Federales, que en los últimos tiempos se ha mejorado”, concluyó.