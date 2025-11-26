Motociclista alcoholizado dejó a una adolescente con lesiones graves

El Martes a las 17 horas Nazarena regresaba de la clase de educación Física de la Escuela de Comercio a bordo de una motocicleta 110 cc, junto a una compañera, según relata la hermana, Gabriela Ayala: "Venían por la calle 25 de Mayo, vieron que venía un hombre en una moto blanca, grande. Las empezó a seguir y a acorralar, intentaron salir pero ya las venía siguiendo desde varias cuadras, hasta las calle 25 de mayo y Paraguay, los impacta, caen las chicas y quedaron inconscientes".

Según le comentó la compañera su hermana se despertó en un momento: "Nazarena se levantó y cayó nuevmaente. Fueron auxiliadas por unos trabajadores".

Al parecer el sujeto, habría estado alcoholizado, venía zigzagueando pero no dudo en perseguirlas y embestirlas.

Y si bien en ese momento no hicieron denuncia hoy ya fue concretada porque el cuadro de la jovencita se complicó: "No hicimos denuncia porque en el hospital nos dijeron que estaba todo bien, pero ahora no mueves las piernas, la pierna derecha es la más afectada".

Con estos dolores, la jovencita tuvo que ser trasladada a Orán, donde fue asistida en un clínica: "Pagamos $40 mil la consulta más las placas, no había traumatólogos en el hospital de Orán ni menos en Embarcación".

La familia busca que el conductor se haga cargo de la necesidades médicas de la jovencita, que aseguran está sufriendo complicaciones en sus extemidades inferiores, para ello buscan que quienes hayan visto algo den aviso al a policía, ya que fue de día y en un lugar transitado.