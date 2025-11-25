Mujeres golpearon a una joven y la dejaron tirada en la calle en Embarcación

Policiales25/11/2025
Un violento episodio se vivió en la madrugada del lunes afuera de un boliche de Embarcación. Allí la gente se encontró con una joven tirada en la calle, casi inconsciente y alertó al personal policial, que llegó al lugar, ubicado a pocos metros de calle Yrigoyen, casi esquina 20 de Febrero. 

Testigos relataron que, tras recibir varios golpes en mano de 3 mujeres, la víctima quedó tendida en la vía pública, casi inconsciente. 

Las causas del ataque aún no fueron esclarecidas y se investigan las identidades de las agresoras. El hecho generó fuerte indignación entre los vecinos que presenciaron la escena, De Frente Salta. 

