Movimientos bancarios en Salta: entre necesidades operativas y cambios estratégicos

Llama la atención en Salta que en un plazo muy corto de tiempo, 3 importantes entidades bancarias que operan en Salta hayan registrado mudanzas o cambios de locaciones, algo no tan habitual.

Sin embargo, cuestiones inmobiliarias, necesidades de mejores ubicaciones fuera de la tradicional City salteña, y una sociedad dinámica que gira en torno a nuevos polos de crecimiento demográfico, con nuevas necesidades de conectividad y accesibilidad, configuran cambios interesantes de analizar.

El anuncio de la apertura de una nueva sucursal de Banco Macro en San Lorenzo Chico; la mudanza de una sucursal del Banco Galicia hacia el mismo enclave y el cambio de domicilio del ICBC en el centro de la ciudad, marcan un fenómeno de una sociedad creciente, dinámica, y que se acomoda a los cambios.

De la mano, municipios con sus cargas impositivas, cobro de tasas, y lugares con mejores oportunidades para la inversión con ventajas que son tenidas en cuenta por parte del privado, en este caso, entidades bancarias.

Pero vamos al caso de Banco Macro, que tenía cajeros y oficina en El Punto, San Lorenzo Chico, cosa que va a seguir, pero se viene una nueva sucursal 100% operativa, moderna y con todos los servicios en WA Sinérgico el centro comercial y corporativo desarrollado por Grupo MDAY pronto a inaugurar.

En el caso de Banco Galicia, ya anunció a sus clientes que a partir del lunes 1 de diciembre abrirá su sucursal de WA Diamond, otro innovador desarrollo del Grupo MDAY, San Lorenzo Chico. De esta manera su sucursal de Av Juan Domingo Perón, esquina Arenales, en el predio de Alto La Loma, en la Shell, cierra definitivamente.

Ambos casos obedecen a la proyección en una zona potencialmente en crecimiento, aunque también implica el cambio de domicilio a otro municipio que alienta y fomenta este tipo de radicaciones privadas.

Finalmente, el caso del ICBC, que hace pocos días cerró sui sede de calle España, entre Balcarce y 20 de Febrero, en plena City salteña, a la hermosa esquina de Caseros y Balcarce, donde estaba una empresa de telefonía celular. Allí funciona ahora la atención al público y cajeros automáticos.