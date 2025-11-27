"No sé si al Gobierno le va a dar el cuero": Alerta por la presión sobre el tipo de cambio

El dólar oficial cerró este miercoles su quinta jornada consecutiva en alza, en un clima de creciente tensión cambiaria. En el Banco Nación, el tipo de cambio vendedor se ubicó en $1475, mientras que el mayorista avanzó hasta $1452.

En paralelo, el riesgo país retrocedió y quedó en 652 puntos básicos, mostrando una leve mejora en los bonos.

Informate Salta dialogó con el periodista especializado en economía Néstor Sánchez, quien analizó el escenario actual y las perspectivas para las próximas semanas.

“Hay una parte del mercado que sabe que hay atraso cambiario y que en algún momento se tendrá que ajustar, y eso genera tensión”, explicó. Según el analista, el Gobierno evita una corrección brusca porque teme el impacto directo sobre los precios, por lo que la disputa entre mercado y política económica “se va a manifestar entre idas y vueltas”.

Sánchez remarcó que la administración nacional hará todo lo posible para evitar que el dólar cruce la barrera de los $1500, aunque algunos operadores descuentan que tarde o temprano habrá una devaluación:

“Hay una parte del mercado que dice: ‘Mirá, esto en algún momento se va a tener que devaluar’”.

Como cada fin de año, también se combinan otros factores estacionales: “Siempre hay mayor demanda de dólares por la gente que viaja al exterior. Esto también muestra que el turismo de corto plazo se está haciendo más en el interior del país”, señaló.

Sobre la capacidad del Gobierno para mantener el dólar contenido hasta fin de año, Sánchez fue cauteloso:

“Creo que lo van a sostener lo máximo posible debajo de los $1500. El tema es si les va a dar el cuero o no”