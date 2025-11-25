Dólar por las nubes, la moneda aumentó $35

De acuerdo a un relevamiento realizado por InformateSalta en el Mercado Ilegal de Divisas de la Ciudad de Salta, el dólar blue se vende a $1475 lo que representa un incremento de alrededor de $25 respecto a la cotización registrada el viernes.

En el segmento mayorista, usado de referencia en el mercado, el dólar se incrementó en $22,5 hasta alcanzar los $1447,50. Por otro lado, el dólar CCL opera en $1.519,72 con una brecha del 5% respecto al dólar oficial.

El MEP acortó su brecha con el oficial, quedando esta en el 2%. Es que esta moneda cotiza a $1.4475,86. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.505,11, según Bitso