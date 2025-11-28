En Orán, los vecinos podrán votar qué obras se harán y el Ejecutivo deberá rendir cuentas trimestralmente

El senador provincial y presidente de la Convención Municipal de Orán, Juan Cruz Curá, confirmó que el cuerpo concluyó la redacción de la nueva Carta Orgánica Municipal, un trabajo que definió como “intenso, extenso y profundamente participativo”.

Entrevistado en Sin Vueltas, Curá, destacó que el proceso fue abierto a la comunidad y enriquecido por múltiples voces. “Nos aportaron muchísimo autoridades, vecinos de a pie, comunidades originarias, empleados municipales, abogados constitucionalistas. Hemos tenido un abanico muy grande de gente participando. No era fácil ponernos de acuerdo, cada partido y frente político tenía su posición, pero primó el amor por Orán”, aseguró.

El senador remarcó que, después de tantos años sin reformas, era necesario modernizar la Carta Orgánica para adecuarla a los cambios sociales y tecnológicos. “Queríamos una carta mucho más transparente y participativa. Suprimimos artículos, agregamos otros, y logramos una herramienta moderna para la ciudad”, señaló.

Entre los puntos centrales, mencionó la incorporación del bienestar animal como principio rector, un pedido reiterado por los vecinos; la creación del Boletín Oficial Municipal, donde se deberán publicar todos los actos de gobierno; y el acceso garantizado a la información pública, para que cualquier ciudadano pueda consultar de manera simple la actividad estatal.

Uno de los cambios más innovadores es la obligación del Ejecutivo de rendir cuentas cada tres meses. “La Carta Orgánica exige que el intendente envíe un funcionario a informar y responder preguntas. Es un paso enorme hacia la transparencia”, afirmó Curá.

Pero el punto que más resaltó fue la creación del presupuesto participativo, que habilitará a los vecinos a decidir qué obras se ejecutan en la ciudad. “Normalmente el intendente decide qué obras hacer. Ahora, los oranenses van a poder votar por una obra municipal, mediante medios digitales o tradicionales. Es fomentar la participación ciudadana concreta y real”, explicó. Cada intendente definirá el porcentaje del presupuesto que destinará a este mecanismo, pero su incorporación será obligatoria.

Curá también detalló cómo se estructuró el texto final. La Carta Orgánica quedó dividida en una parte dogmática y otra orgánica. En la sección dogmática se incluyeron declaraciones clave: la consideración de Orán como zona cálida, su condición de zona de frontera y el compromiso del municipio con el bienestar animal. “No podíamos fijar tarifas diferenciadas por el calor, porque no es competencia municipal, pero sí podíamos incluir esta definición. Eso brinda herramientas para futuras gestiones y reclamos como región”, sostuvo.

Con el trabajo concluido, la nueva Carta Orgánica Municipal de Orán se encamina a convertirse en la base institucional para una ciudad más moderna, transparente y participativa. “Sentamos las bases para las nuevas generaciones”, cerró.