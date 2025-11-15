Impulsan un proyecto para incorporar obras claves en Pichanal al Presupuesto Provincial 2026

En el marco de la Sesión Ordinaria N° 32, el senador por el departamento Orán, Juan Cruz Curá, presentó un Proyecto de Declaración mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial que incorpore al Presupuesto General de la Provincia 2026 una serie de obras de infraestructura consideradas prioritarias para el municipio de Pichanal.

El pedido contempla intervenciones de impacto social, sanitario y urbano. Entre las obras propuestas se destacan:

Construcción del edificio del Instituto de Educación Superior (Terciario), una demanda histórica vinculada al fortalecimiento de la formación académica local.

(Terciario), una demanda histórica vinculada al fortalecimiento de la formación académica local. Construcción de la nueva Guardia de Emergencias del Hospital de Pichanal, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta sanitaria.

de Pichanal, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta sanitaria. Instalación del servicio del SAMEC en el predio de Vialidad Provincial, para optimizar la atención prehospitalaria.

Perforación y puesta en funcionamiento de dos pozos de agua , una medida orientada a reforzar el suministro en zonas críticas.

, una medida orientada a reforzar el suministro en zonas críticas. Expropiación del inmueble perteneciente a Mario Leal (Pablo Macaron), destinado a futuras obras de interés público.

(Pablo Macaron), destinado a futuras obras de interés público. Ejecución de la red de gas natural y de la red cloacal, dos infraestructuras esenciales para el desarrollo urbano.

dos infraestructuras esenciales para el desarrollo urbano. Construcción de cordón cuneta en distintos barrios de Pichanal, para mejorar el drenaje y la transitabilidad.

Curá enfatizó que estas obras representan “necesidades urgentes” para la comunidad pichanalense y subrayó la importancia de que sean incorporadas al proyecto de presupuesto para garantizar su ejecución durante el próximo ejercicio fiscal.