Lanzaron el primer tráiler de el primer trailer de "El Hotel De Los Secretos"

The Eleven Hub lanzó el primer tráiler de "El hotel de los Secretos", una nueva microhistoria junto a la agencia SDO PR & Entertainment, donde se pueden ver a Marcos Ginocchio, Tato Algorta, Luz Tito y Martina Pereyra.

¿Cómo es el adelanto de "El hotel de los Secretos"?

La ficción, escrita por Sol Levinton, dirigida por Jorge Bechara y con producción ejecutiva de Flor Visconti, tendrá un formato vertical y contará con episodios de apenas 1:30 minutos.

En el adelanto se puede ver que contará los dramas que vivirán los personajes de Marcos Ginocchio, Tato Algorta, Luz Tito y Martina Pereyra mientras van a un lujoso hotel para pasar las navidades. Además, al final del video, revelan que "El hotel de los Secretos" se estrenará el próximo 9 de diciembre.

¿Qué ex participantes de Gran Hermano actuarán en "El hotel de los Secretos"?

Bajo la dirección de Jorge Bechara y con el guión de Sol Levinton, el elenco de esta ficción estará compuesto por Tato Algorta (Gastón), Marcos Ginocchio (Leo), Luz Tito (Paula) y Martina Pereyra (Julieta).

El encargado de confirmar la noticia fue el gran ganador de la edición 2023 de Gran Hermano, quién subió una historia a su cuenta oficial de Instagram donde se veía las manos de todos. Recordemos que en noviembre comenzó el rodaje de la serie, en donde interpretarán una historia cargada de amor y traición.