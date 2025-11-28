Noviembre se despide a puro calor y con tormentas

Arrancamos el último fin de semana de noviembre, últimos días de cara al mes de las fiestas y se viene con mucho calor y lluvias. 

Este viernes arrancarían las precipitaciones, según comentó a InformateSalta el meteorólogo, Edgardo Escobar, para hoy la probabilidad de tormentas estará entre el 40% y 70% desde la tarde hasta la noche, además que continúa la alerta amarilla por altas temperaturas con una máxima que rondarán los 34°C. 

Para el sábado la máxima continuará alta en 34°C con una mínima de 19°C y una alta probabilidad de precipitaciones para la tarde y noche.

El calor se mantendrá y así lo mostrará el domingo, con una máxima de 34°C y una mínima de 20°C, con probabilidad de precipitaciones para la tarde/noche. 

Recordamos que ante las altas temperaturas se recomienda prevenir los golpes de calor tanto para grupos vulnerables, niños menores de 5 años y adultos mayores, como la población en general. 

