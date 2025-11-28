¡Una obra de arte! Mirá cómo quedó la fuente del Paseo de los Poetas

Un obra de arte fue lo que se logró en la fuente de Paseo de Los Poetas. Con la intervención de la artista Maria Laura Flores, se logró recuperarla para que forme parte del embellecimiento de las ciudad encarado por la Municipalidad de Salta.

La artista destacó la iniciativa del Municipio de darle vida a espacios "olvidados" y descuidados: "Se comenzó con esta fuente con la intención de reciclarla. Le pusimos la conexión de agua, bomba de recirculación y el tratamiento del mosaico".

A su trabajo, encomendado por el Ejecutivo se le suma el de darle colores a las escalinatas del cerro San Bernardo. "Es para darle color, nueva vida".

Sobre la técnica empleada en la fuente del paseo detalló: "El diseño es bien conversado, entre los vecinos, la Intendencia, como para que sea un motivo que no pase de moda. Un poco abstracto, un poco florido para darle color, abajo simulan ser las montañas, un poco de verde que va dándole una armonía y el motivo, es el verde del conjunto, del alrededor, de las flores".

Posteriormente se corta azulejo por azulejo en parte chicas. "Se monta en una malla y se viene al lugar, in situ se lo monta en el objeto pero esta vez al ser concavo y convexo hubo que montar pieza por pieza. Se prepara mezcla de concreto y pegamento y se va pegando como un rompecabezas. Me llevó 4 meses aproximadamente".

Adelantó que se seguirá interviniendo hasta la calle San Martín: "El propósito es hacer un nuevo paseo y de darle un poco de color y que tengan una misma lectura. Restaurando carteles, los murales con poesía que están destruidos".