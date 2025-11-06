La Municipalidad de Salta invertirá $178 millones para poner en condiciones plazas y parques de la ciudad

La Municipalidad llamó a licitación para la adquisición de mobiliario urbano destinado a espacios verdes, plazas y parques de la ciudad. El presupuesto oficial asignado asciende a $178.905.446,19.

El proyecto, impulsado por la Secretaría de Obras Públicas, tiene como objetivo reemplazar y ampliar el equipamiento urbano en distintas áreas de la capital, incorporando mesas, bancos y bebederos. La medida responde a la necesidad de “dotar los espacios verdes de mobiliario nuevo en áreas actualmente carentes y reemplazar el equipamiento deteriorado”.

Con esta iniciativa, el municipio busca mejorar la infraestructura urbana, promover el uso de los espacios públicos y brindar mayor confort y funcionalidad a los vecinos en los distintos sectores de la ciudad.